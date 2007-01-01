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Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый
26 оценок
17 6903
18 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый - фото 1Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый - фото 2Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый - фото 3Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый - фото 4Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый - фото 5
Распродажа

Стул полубарный Лейзи, букле, светло-серый

Артикул: CH-079-966
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота965 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Лейзи — стильный комфорт для современного интерьера. Стул гармонично сочетает эстетику стиля лофт и минимализм современного интерьера. Букле цвета капучино в комбинации с серо-коричневым металлическим каркасом придаёт модели сдержанную элегантность и универсальность, позволяя легко вписать её в любое пространство. Мягкое сиденье и спинка из велюра обеспечивают комфорт, а округлая форма спинки поддерживает поясницу и создаёт уютное ощущение. Наличие подставки для ног делает посадку более расслабленной и естественной, особенно при длительном использовании. Прочное металлическое основание выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя устойчивость и долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Лейзи станет отличным решением для домашней кухни, гостиной, барной стойки, а также отлично подойдёт для кафе и баров. Компактные размеры (96,5×58,5×56 см) позволяют удобно разместить его даже в ограниченном пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота965 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья675 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсветло-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Габариты упаковки для логистики980
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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