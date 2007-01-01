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Настоящее фото товара Стул полубарный Пуфф синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Пуфф синий, золото
8 оценок
16 69021
21 090 ₽
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Стул полубарный Пуфф синий, золото

Артикул: CH-069-797
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наш полубарный стул для Хорека создан именно для того, чтобы быть самой важной деталью интерьера — красивой, долговечной и профессиональной. Он идеально подходит для барных стоек, высоких диванчиков, лаундж-зон и других зон с активным посещением.

Основа конструкции — ножки из полированной нержавеющей стали , усиленные прочным покрытием нитрид титана , которые обеспечивают натуральный золотистый оттенок без потери качества со временем. Они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид до 50 лет и более . Все сварочные швы выполнены с максимальной аккуратностью и тщательно отполированы вручную , что гарантирует безупречный внешний вид даже в самых престижных заведениях.

Для комфортного времяпрепровождения гостей мы предложили 7 цветовых вариантов обивки из высококачественного микровелюра — вы легко подберёте тон, который дополнит любой интерьер: от современного лофта до классического ресторана или стильного коктейльного бара.

Это мягкий полубарный стул с золотыми ножками , который сочетает в себе роскошь, практичность и элегантность . Он создаёт яркий визуальный эффект, но при этом соответствует всем требованиям коммерческого использования.

Инвестируйте в мебель, которая работает на ваш бренд — стильную, надёжную и продуманную до мелочей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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