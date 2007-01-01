Характеристики товара
Описание
Наш полубарный стул для Хорека создан именно для того, чтобы быть самой важной деталью интерьера — красивой, долговечной и профессиональной. Он идеально подходит для барных стоек, высоких диванчиков, лаундж-зон и других зон с активным посещением.
Основа конструкции — ножки из полированной нержавеющей стали , усиленные прочным покрытием нитрид титана , которые обеспечивают натуральный золотистый оттенок без потери качества со временем. Они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид до 50 лет и более . Все сварочные швы выполнены с максимальной аккуратностью и тщательно отполированы вручную , что гарантирует безупречный внешний вид даже в самых престижных заведениях.
Для комфортного времяпрепровождения гостей мы предложили 7 цветовых вариантов обивки из высококачественного микровелюра — вы легко подберёте тон, который дополнит любой интерьер: от современного лофта до классического ресторана или стильного коктейльного бара.
Это мягкий полубарный стул с золотыми ножками , который сочетает в себе роскошь, практичность и элегантность . Он создаёт яркий визуальный эффект, но при этом соответствует всем требованиям коммерческого использования.
Инвестируйте в мебель, которая работает на ваш бренд — стильную, надёжную и продуманную до мелочей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина540 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материал сиденьямикровелюр
- Материал каркасасталь
- Цветсиний
- Цвет каркасазолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет