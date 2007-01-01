Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Мелисса велюр темно-серый ножки металл черные с золотым
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина510 мм
- Высота960 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья640 мм
- Вес6.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалвелюр
- Цветсерый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет