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Настоящее фото товара Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый
26 оценок
9 29039
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый - фото 1Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый - фото 2Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый - фото 3Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый - фото 4
Распродажа

Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый

Артикул: CH-052-070
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Мелисса велюр темно-серый ножки металл черные с золотым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Вес6.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалвелюр
  • Цветсерый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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