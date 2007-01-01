Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Антарио, букле, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Антарио, букле, зеленый
5 оценок
12 29020
15 320 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 1Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 2Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 3Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 4Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 5Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 6Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 7Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 8Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 9Стул полубарный Антарио, букле, зеленый - фото 10
Распродажа

Стул полубарный Антарио, букле, зеленый

Артикул: CH-078-399
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Антарио, букле, латте
Фотография товара Стул полубарный Антарио, букле, латте от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Antario, букле, серый
Фотография товара Стул Antario, букле, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Антарио обладает изящной и оригинальной формой, которая привлекает внимание и создаёт атмосферу комфорта. Воздушные и лаконичные по оригинальному силуэту стулья Антарио могут стать изюминкой любого интерьера. Эргономичная спинка стула обеспечивает отличную поддержку для спины, что способствует комфортной посадке. Уникальный дизайн с приподнятым сиденьем создает оптимальное пространство между спинкой и сиденьем, позволяя наслаждаться отдыхом и расслаблением.

Обивка из высококачественной и нежной ткани букле приятна на ощупь, устойчива к износу и гипоаллергенна. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере.

Черные металлические ножки добавляют контраст и прочность конструкции, обеспечивая надежность и устойчивость стула. Ножки имеют оптимальное расположение, что позволяет удобно размещать стулья под столом, не создавая лишних неудобств для гостей.

Полубарный стул Антарио имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 64 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов как дома, так и в кафе. Удобная подножка позволяет расположиться с максимальным комфортом.

Элегантные линии и воздушная форма стульев делают его универсальным решением для кухни, гостиной, ресторана, бара или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья640 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Фотография товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

47
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый

49
Фотография товара Стул барный КАСЛ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный КАСЛ, бежевый

52
Фотография товара Стул полубарный Фаро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, бежевый

31
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фаро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, черный

38
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 1908
14 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте с жаккардом

37
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от28 2906
29 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками

35
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 7903
7 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр темно-зелёный

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул Тревизо полубарный темно-серая экокожа

46
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79030
10 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Валенсия SN, велюр зеленый, золотые ножки

26
В наличии 54 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул полубарный Tonic бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Tonic бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Tonic бежевый, хром

12
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar square полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar square полубарный, серый

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square полубарный

12
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus полубарный, синий

11
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar square полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Sierra Bar square полубарный, бежевый

13
Фотография товара Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево

9
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Ponpoun, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ponpoun, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
20 3903
20 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Ponpoun, зелёный

26
В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Чикаго полубарный, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чикаго полубарный, графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 49064
23 190 ₽

Стул Чикаго полубарный, графит

6
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Антарио, букле, зеленый
Стул полубарный Антарио, букле, зеленый
12 290
15 320 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.09.2025 Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉
Бесплатная подушка к каждому стулу «Кьявари»!🎉

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности