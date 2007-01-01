Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Turin синий с золотыми ножками повторяет дизайн моделей стульев Turin и Avatar, что позволяет реализовать различные пространства помещения в едином стилевом решении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Высота посадочного места 650 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал ножекметалл
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет