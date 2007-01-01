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Настоящее фото товара Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками
35 оценок
28 2906
29 990 ₽
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Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками - фото 1Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками - фото 2Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками - фото 3
Распродажа

Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками

Артикул: CH-034-077
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Turin синий с золотыми ножками повторяет дизайн моделей стульев Turin и Avatar, что позволяет реализовать различные пространства помещения в едином стилевом решении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал ножекметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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