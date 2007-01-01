Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн полубарного стула Лео с полукруглой спинкой в велюровой обивке понравится любителям комфорта и уюта. Выполенен на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Благодаря сдержанным расцветкам и оригинальному силуэту стулья Лео подходят не только для домашних интерьеров, но и для оформления кафе, холлов отелей или офисных центров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина530 мм
- Высота990 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет