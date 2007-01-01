Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом
7 оценок
12 29013
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 1Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 2Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 3Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 4Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 5Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 6Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 7Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 8Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом - фото 9
Распродажа

Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом

Артикул: CH-078-600
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бруно белый, искусственный мех
Фотография товара Стул Бруно белый, искусственный мех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лео тёмно-серый с жаккардом
Фотография товара Стул Лео тёмно-серый с жаккардом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн полубарного стула Лео с полукруглой спинкой в велюровой обивке понравится любителям комфорта и уюта. Выполенен на устойчивом металлическом каркасе полубарной высоты с поворотным механизмом. Благодаря сдержанным расцветкам и оригинальному силуэту стулья Лео подходят не только для домашних интерьеров, но и для оформления кафе, холлов отелей или офисных центров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота990 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Фотография товара Стул Такер полубарный, графит деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, графит деревянный

49
Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29031
11 990 ₽

Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см

81
Фотография товара Стул барный КРЮГЕР, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРЮГЕР, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный КРЮГЕР, белый

30
В наличии 31 шт.
Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, бежевый

95
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый

94
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Mint полубарный, шенилл голубой, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mint полубарный, шенилл голубой, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Mint полубарный, шенилл голубой, ножки бук

9
Фотография товара Полубарный табурет Толикс Вуд, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный табурет Толикс Вуд, цвет каркаса по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный табурет Толикс Вуд, цвет каркаса по РАЛ

12
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 1908
14 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте с жаккардом

37
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от28 2906
29 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Turin синий с золотыми ножками

35
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Realm бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Realm бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
15 99024
20 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Realm бежевый, золото

7
Фотография товара Стул полубарный Flair розовый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Flair розовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Flair розовый, хром

12
Настоящее фото товара Стул Mobius Bar square полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Mobius Bar square полубарный, серый

6
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus полубарный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus полубарный, светло-серый

14
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square полубарный, желтый

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus полубарный, серый

6
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar square полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Sierra Bar square полубарный

12
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Casey серый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Casey серый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
9 49041
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Casey серый с серой экокожей

26
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом
Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом
12 290
13 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 20.01.2026 Турецкие стулья
Турецкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.06.2026 Пластиковые офисные стулья
Пластиковые офисные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности