Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание современного образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала, дополнена декоративным кантом. Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота посадочного места 650 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.33 м3
- Вес упаковки26.60 кг