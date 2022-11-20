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Стул полубарный Матео с кантом велюр черный - фото 1Стул полубарный Матео с кантом велюр черный - фото 2Стул полубарный Матео с кантом велюр черный - фото 3

Стул полубарный Матео с кантом велюр черный

15 оценок
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Стул полубарный Матео с кантом велюр светло-серый
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Стул полубарный Матео с кантом велюр светло-серый

Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание современного образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества.
Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала, дополнена декоративным кантом. Прямые металлические ножки, стилизованные под темное дерево, имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.
Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Вес упаковки26.60 кг

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