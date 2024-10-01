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Стул полубарный Richard, бежевая замша

Артикул: CH-063-186
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Противоречивый и одновременно сдержанный, строгий и утонченный, образец английского стиля – это все про высокий полубарный стул Richard. В этой модели соединились и плотно переплелись традиции с современными технологиями. Стул заинтересует Вас с первого взгляда, поразит геометрией силуэта и динамичностью дизайна, добавит ноты аристократизма любому помещению.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьязамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножексерый матовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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