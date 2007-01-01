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Настоящее фото товара Стул полубарный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки
26 оценок
6 29053
13 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки - фото 1
Распродажа

Стул полубарный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки

Артикул: CH-052-652
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Валенсия SN велюр зеленый золотые ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Вес4.38 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.8 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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