Характеристики товара
Описание
Высокий полубарный стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца.Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.
Такие стулья могут украсить не только жилые помещения, но и интерьер элитного ресторана, кафе, бара отеля, галереи или арт-пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина480 мм
- Высота965 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
- Цвет ножекв цвет стула
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт