Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные - фото 1Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные - фото 2Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные - фото 3Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные - фото 4Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные - фото 5Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные - фото 6

Стул полубарный Гарда серый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-796
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Гарда серый бархат ножки золото
Стул полубарный Гарда серый бархат ножки золото
Следующий Стул полубарный Гарда бежевый бархат ножки золото
Стул полубарный Гарда серый бархат ножки золото

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда полубарный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый
С этим товаром покупают
Стул офисный Сиана велюр серыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул офисный Сиана велюр серый

В наличии 100 шт.
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хромНастоящее фото товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

В наличии 5 шт.
Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Меган, велюр с ромбами пыльно-голубой

Стул пластиковый Snow, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Snow, желтый

Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54WНастоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54W, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
16

Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54W

Кресло Эссен, черное плюсНастоящее фото товара Кресло Эссен, черное плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
13

Кресло Эссен, черное плюс

Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
12

Табурет вращающийся Спаркс, белый

В наличии 109 шт.
Другие товары из разделаподборки стульев
Стул ФабрикантНастоящее фото товара Стул Фабрикант, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант

Стул Венус Настоящее фото товара Стул Венус , произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Стул Венус

Стул Венский Настоящее фото товара Стул Венский , произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
2

Стул Венский