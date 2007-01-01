Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Lilia new, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lilia new, букле, темно-серый
9 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Lilia new, букле, темно-серый - фото 1Кресло Lilia new, букле, темно-серый - фото 2Кресло Lilia new, букле, темно-серый - фото 3Кресло Lilia new, букле, темно-серый - фото 4Кресло Lilia new, букле, темно-серый - фото 5
NEW

Кресло Lilia new, букле, темно-серый

Артикул: CH-079-839
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы
Фотография товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Lilia — лёгкость, уют и стиль в одном силуэте. Кресло выполнено в трендовой обивке из ткани букле светло-серого оттенка — это не только визуально тёплое, но и тактильно приятное решение для создания уюта в любом интерьере. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Изящные тонкие металлические ножки чёрного цвета создают эффект невесомости, подчёркивая лёгкость дизайна. При этом конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Кресло Kate разработано для максимального комфорта: широкое сиденье и мягкая спинка создают удобную посадку, идеально подходящую для расслабления, отдыха или чтения. Благодаря универсальному дизайну и нейтральному цветовому решению, кресло легко адаптируется к интерьеру спальни, гостиной, детской или уютного уголка в кафе. Его эстетика современного минимализма дополнит как нейтральную, так и яркую обстановку. Lilia — кресло, которое сочетает в себе эстетику и надёжность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки17.60 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа

65
В наличии 4 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, желтый

66
В наличии 114 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки черные

66
В корзине
Фотография товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cooper Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный Cooper Экокожа Кремовый

11
В наличии 102 шт.
В корзине
Фотография товара Стул-полукресло Emil кремовый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Emil кремовый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Стул-полукресло Emil кремовый с золотыми ножками

12
В наличии 36 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Philo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул обеденный Philo, серый

11
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Фотография товара Стул на металлокаркасе Фена R, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Фена R, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Фена R, черный

14
В наличии 11 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Wood, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Rodeo Wood

15
В наличии 32 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий, шоколад, велюр

11
В наличии 1 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул барный Lega, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Lega, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
13 8907
14 790 ₽

Стул барный Lega, серый, велюр

13
В наличии 26 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-A Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-A Brown

6
В наличии 35 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Smith Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло Smith Н

10
В корзине
Фотография товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло Comfort, топ-ган, пластик

13
В корзине
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, велюр Remy79/Remy 72, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Remy79/Remy 72, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, велюр Remy79/Remy 72, ножки бук под лак

12
В корзине
Фотография товара Кресло Рио, горчичное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рио, горчичное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло Рио, горчичное

42
В корзине
Фотография товара Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Кресло Камила, спинка велюр New York 08, сиденье велюр Teddy 646, ножки бук морилка черная

13
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Амон S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон S, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное Амон S

14
В корзине
Фотография товара Кресло Lexi, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lexi, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Кресло Lexi, светло-коричневый

45
В наличии 6 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Tippi, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tippi, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло Tippi, серо-коричневый

31
В наличии 11 шт.
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg, изумруд, ножки черно-золотые

58
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
14 3908
15 490 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, пыльная роза, велюр

98
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Fendi, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Fendi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99011
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Fendi, бежевый

47
В корзине
Фотография товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда серый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стул барный Гарда серый бархат ножки золото

61
В корзине
Хит
Фотография товара Стул Olys на конусных опорах, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys на конусных опорах, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29022
4 190 ₽

Стул Olys на конусных опорах, серый велюр

7
В корзине
Фотография товара Стул барный Oliver, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Oliver, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
Оптовая цена

Стул барный Oliver, черный

10
В корзине
Фотография товара Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Monaco 14, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Monaco 14, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Monaco 14, ножки бук, морилка светлый орех

11
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus

14
В наличии 32 шт.
В корзине
Фотография товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый

5
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Стул компьютерный Лия, аквамариновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, аквамариновый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, аквамариновый

6
В корзине

Товар в корзине

Кресло Lilia new, букле, темно-серый
Кресло Lilia new, букле, темно-серый
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-A Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-A Brown

6
В наличии 35 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Smith Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло Smith Н

10
В корзине
Фотография товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Comfort, топ-ган, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло Comfort, топ-ган, пластик

13
В корзине
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено