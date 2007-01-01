Характеристики товара
Описание
Кресло Lilia — лёгкость, уют и стиль в одном силуэте. Кресло выполнено в трендовой обивке из ткани букле светло-серого оттенка — это не только визуально тёплое, но и тактильно приятное решение для создания уюта в любом интерьере. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Изящные тонкие металлические ножки чёрного цвета создают эффект невесомости, подчёркивая лёгкость дизайна. При этом конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Кресло Kate разработано для максимального комфорта: широкое сиденье и мягкая спинка создают удобную посадку, идеально подходящую для расслабления, отдыха или чтения. Благодаря универсальному дизайну и нейтральному цветовому решению, кресло легко адаптируется к интерьеру спальни, гостиной, детской или уютного уголка в кафе. Его эстетика современного минимализма дополнит как нейтральную, так и яркую обстановку. Lilia — кресло, которое сочетает в себе эстетику и надёжность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина720 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья620 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес7.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасасталь
- Цветтемно-серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки17.60 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет