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Стул Puffis, темно-серый

Артикул: CH-077-994
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Puffis — элегантное решение для вашего интерьера.

Материалы и цвета. Стул имеет сиденье и спинку, выполненные из рогожки темно-серого цвета, что придает ему современный и элегантный вид. Черные металлические ножки обеспечивают необходимую устойчивость и прочность, идеально контрастируя с нейтральным оттенком ткани.

Дизайн и комфорт. Прямые линии сиденья и спинки сочетаются с мягкостью ткани, обеспечивая максимальный комфорт во время использования. Спинка стула украшена ромбовидной строчкой, придающая стулу визуальную эстетику. Модель с удобной спинкой и мягким сиденьем идеально подходит для обеденных зон, создавая атмосферу уюта и расслабленности.

Прочность и надежность. С максимальной нагрузкой в 120 кг, этот стул обладает отличной устойчивостью и долговечностью, что делает его отличным выбором для дома, офиса или кафе.

Место использования. Изделие станет отличным дополнением вашего стола на кухне, в гостиной или в кафе. Его стильный и лаконичный дизайн легко впишется в любой интерьер, придавая пространству современный и изысканный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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