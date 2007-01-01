Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Barcelona, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Barcelona, темно-зеленый
13 оценок
88 09011
97 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Barcelona, темно-зеленый - фото 1Кресло Barcelona, темно-зеленый - фото 2Кресло Barcelona, темно-зеленый - фото 3
Распродажа

Кресло Barcelona, темно-зеленый

Артикул: CH-083-207
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Роскошное кресло Barselona пополняет одноименную коллекцию!Каркас изделия изготовлен из деревянных брусков хвойных пород, соединенных с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ.Упругость и эластичность достигается при помощи сочетания нескольких материалов: на каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона.Подлокотники надежно фиксируют форму изделия. Они выполнены из плиты МДФ 25мм. с настилом из пенополиуретана и синтепона.Лицевой чехол каркаса несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб. Очень комфортные и мягкие подушки спинки и подлокотников наполнены холлофайбером (внешние слои) и синтепухум (в техническом чехле из спанбонда).А чехлы подушек – съемные, это обеспечивает удобную чистку. Подушки сиденья состоят из 2-х видов пенополиуретана ( стандартный и высокоэластичный) и холлофайбера (внешние слои).Устойчивые металлические опоры окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками.Коллекция Barselona - кресло и диван – способна вас удивить, благодаря двухсторонним подушкам. Все они легко снимаются и переворачиваются. Экспериментируйте!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветзеленый, коричневый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Хаб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хаб, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло Хаб

43
Фотография товара Кресло Patti, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Patti, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
Оптовая цена

Кресло Patti, розовый

40
Фотография товара Кресло Лора беленый дуб, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора беленый дуб, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора беленый дуб, зеленое

42
Фотография товара Кресло Phoenix RS030-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Phoenix RS030-1, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990
Оптовая цена

Кресло Phoenix RS030-1

36
Фотография товара Кресло Spline от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spline, произведённого компанией ChiedoCover
от65 190
Оптовая цена

Кресло Spline

8
Фотография товара Кресло Snuggle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Snuggle, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Кресло Snuggle

15
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Beige

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Brown

6
В наличии 123 шт.
Фотография товара Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань

8
В наличии 283 шт.
Фотография товара Кресло Spell A1719 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Spell A1719, произведённого компанией ChiedoCover
61 590
Оптовая цена

Кресло Spell A1719

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Стэм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул Стэм, бежевый

14
Фотография товара Стул обеденный Grassy, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Grassy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стул обеденный Grassy, бежевый

10
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99030
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Фотография товара Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 750

Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар

6
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, графит, хром

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Шоколадный

6
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Odda черный / золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Odda черный / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Стул Odda черный / золотой

97
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Napoli, серый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Napoli, серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29052
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Napoli, серый, черные ножки

84
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis wheel, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Elis wheel, темно-серый

14
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте

10

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло Dasch, велюр Loft 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dasch, велюр Loft 11, произведённого компанией ChiedoCover
от16 59044
29 590 ₽

Кресло Dasch, велюр Loft 11

42
Фотография товара Кресло Твинго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Твинго

46
Фотография товара Кресло Tippi, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tippi, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло Tippi, зеленое

43
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Варело, велюр океан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр океан, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр океан

48
Фотография товара Кресло Рэмо орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо орех, серое

47
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
Фотография товара Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Story, принт "Гусиная лапка", жаккард

6
Фотография товара Кресло Моши, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Моши, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Моши, оранжевое

8
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-C Grey

5
В наличии 19 шт.
Фотография товара Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
107 290
Оптовая цена

Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый

15

Товар в корзине

Кресло Barcelona, темно-зеленый
Кресло Barcelona, темно-зеленый
88 090
97 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Стэм, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стул Стэм, бежевый

14
Фотография товара Стул обеденный Grassy, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Grassy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Стул обеденный Grassy, бежевый

10
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99030
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Фотография товара Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 750

Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности