Характеристики товара
Описание
Отличающийся своей необычной и эргономичной формой, стул Day Dream имеет сиденье из литого поликарбоната.
Поликарбонат – чрезвычайно прочный и эластичный материал, дающий полный яркий цвет.
Располагающий к отдыху дизайн, обтекаемые формы, яркий современный вид привлекают внимание к этой модели. Вы сможете поместить этот стул в любом месте, в том числе и благодаря легкому сочетанию цветов.
Ширина: 53 см
Глубина: 55 см
Высота: 82 см
Материал: металл, пластик
Возможность штабелирования: по 8 шт.
Объем упаковки: 0.27 куб.м.
Вес: 6 кг.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия