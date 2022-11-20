Стул прозрачный DayDream

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Характеристики товара

Описание

Отличающийся своей необычной и эргономичной формой, стул Day Dream имеет сиденье из литого поликарбоната.
Поликарбонат – чрезвычайно прочный и эластичный материал, дающий полный яркий цвет.

Располагающий к отдыху дизайн, обтекаемые формы, яркий современный вид привлекают внимание к этой модели. Вы сможете поместить этот стул в любом месте, в том числе и благодаря легкому сочетанию цветов.

Ширина: 53 см

Глубина: 55 см

Высота: 82 см

Материал: металл, пластик

Возможность штабелирования: по 8 шт.
Объем упаковки: 0.27 куб.м.
Вес: 6 кг.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

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