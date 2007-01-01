Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый на металлокаркасе. Имеют эргономичную форму, матовую поверхность с мелким рельефом.
Стул не регулируется по высоте.
Каркас стула: стальная плоскоовальная труба 30х15 мм.Сиденье и спинка - пластик.
*В зависимости от комплектации вес и габаритные размеры изделия могут отличаться от заявленных.
Поставляются в сборе.
2 стула в упаковке.
Упаковка 460*550*920.
В гофре.
Сверху ничего нельзя ставить.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина550 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет