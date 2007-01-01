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Стул нерегулируемый Fong , металл, пластик

Артикул: CH-057-221
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый на металлокаркасе. Имеют эргономичную форму, матовую поверхность с мелким рельефом.

Стул не регулируется по высоте.
Каркас стула: стальная плоскоовальная труба 30х15 мм.Сиденье и спинка - пластик.

*В зависимости от комплектации вес и габаритные размеры изделия могут отличаться от заявленных.

Поставляются в сборе.
2 стула в упаковке.
Упаковка 460*550*920.
В гофре.
Сверху ничего нельзя ставить.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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