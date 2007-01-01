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Пластиковый стул Ariana белый

Артикул: CH-077-456
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Ariana в насыщенном белом цвете: Изысканность и надежность в одном изделии!

Познакомьтесь со стулом Ariana, который станет великолепным дополнением вашего интерьера! Этот современный пластиковый стул, выполненный из полипропилена с окраской в массе, не только привлекает внимание своим белым цветом, но и отличается выдающейся прочностью и долговечностью.

Изготовленный из высококачественного материала, стул Ariana способен выдерживать вес до 120 кг, что делает его отличным выбором для дома, офиса, гостиницы или ресторана.

Стул поставляется в разобранном виде, что облегчает его транспортировку и хранение. Легкость сборки позволит вам быстро начать наслаждаться новым приобретением без лишних усилий.

Кроме того, Ariana прекрасно подходит для различных условий эксплуатации благодаря температурному диапазону от -50°C до +50°C. Это значит, что его можно использовать как в помещении, так и на улице, не беспокоясь о сохранности.

Выберите стул Ariana в белом цвете и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где элегантность сочетается с комфортом и надежностью!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Пластиковый стул Ariana белый
7 390
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