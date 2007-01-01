Характеристики товара
Описание
Стул Бит из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые. Стулья легко штабелируются.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес3.5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветжелтый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет