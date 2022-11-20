Фотография Стул пластиковый Bit, горчичный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Bit, горчичный

4.9
Оптовая цена
от 5 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Bit, горчичный
Стул пластиковый Bit, горчичный
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Стул пластиковый Bit, горчичный

4.9
5590 ₽
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Стул пластиковый Bit, тортора
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота840 мм
  • Цвет3

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