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Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный - фото 1Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный - фото 2Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный - фото 3Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный - фото 4Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный - фото 5

Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный

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Стул прозрачный Сиеста Контракт

Характеристики товара

Описание

Особенности:

- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 470х690х1040 мм
.Объем упаковки: 0.337 м³.


Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияТурция

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