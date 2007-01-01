Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gorg, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg, коричневый
14 оценок
3 790
Стул Gorg, коричневый - фото 1Стул Gorg, коричневый - фото 2Стул Gorg, коричневый - фото 3Стул Gorg, коричневый - фото 4Стул Gorg, коричневый - фото 5
Стул Gorg, коричневый

Артикул: CH-083-146
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула Gorg напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ Максимально по 4 штуки, что значительно облегчает хранение и использование.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Moris пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 0907
8 690 ₽Оптовая цена

Стул Moris пластик белый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ

127
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см

26
В наличии 112 шт.
Фотография товара Стул полубарный прозрачный Igloo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный прозрачный Igloo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Стул полубарный прозрачный Igloo, серый

5
Фотография товара Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Blok SN, пластиковый белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blok SN, пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Blok SN, пластиковый белый

26
В наличии 89 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Masters, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Masters, синий

15
Распродажа
Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99024
14 290 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), синий

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 19024
15 890 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), серый

14
Фотография товара Стул UNO, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул UNO, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул UNO, серый, белый

11
В наличии 55 шт.

