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Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 3
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Стул Равенна плетеное кресло из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-407
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для сада из искусственного ротанга из коллекции «Равенна» станет поистине украшением вашего сада, веранды или террасы. Его можно использовать в помещении и на улице.Кресло изготовлено с помощью ручного плетения и выполнено из круглого искусственного ротанга соломенного цвета. Для укрепления конструкции использован алюминиевый каркас. Благодаря ему плетеное кресло остается легким, но прочным.Оно способно выдержать до 150 кг. В комплект включена серо-коричневая подушка со съемным чехлом из полиэстера, который обработан влагоотталкивающими пропитками. Чехол можно стирать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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