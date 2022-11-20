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Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы - фото 1Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы - фото 2Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы - фото 3Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы - фото 4Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы - фото 5

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена образца на фото 37350 р.

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материал сиденьягобелен
  • Цветсерый

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Кресло Дженкс, велюр Bella 10
Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10Кресло Дженкс, велюр Bella 10
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