Характеристики товара
Описание
Цена образца на фото 37350 р.
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Ширина860 мм
- Глубина1050 мм
- Материал сиденьягобелен
- Цветсерый
Цена образца на фото 37350 р.
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