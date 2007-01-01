Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга из коллекции «Равенна» сочетает в себе домашний уют, современный стиль и природные мотивы.
Кресло изготовлено вручную. Каркас алюминиевый, а сверху он оплетен круглым искусственным ротангом бежевого оттенка.
В комплект включена мягкая подушка серо-коричневого цвета. Благодаря такой расцветке кресло идеально вписывается в любой интерьер, а также сочетается с другой мебелью, выполненной в натуральных оттенках. Дизайнерское кресло подойдет и для помещений, и для эксплуатации под открытым небом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина570 мм
- Высота810 мм
- Вес7,5 кг
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет