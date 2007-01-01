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Кресло Равенна бежевый

Артикул: CH-060-234
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга из коллекции «Равенна» сочетает в себе домашний уют, современный стиль и природные мотивы.

Кресло изготовлено вручную. Каркас алюминиевый, а сверху он оплетен круглым искусственным ротангом бежевого оттенка.

В комплект включена мягкая подушка серо-коричневого цвета. Благодаря такой расцветке кресло идеально вписывается в любой интерьер, а также сочетается с другой мебелью, выполненной в натуральных оттенках. Дизайнерское кресло подойдет и для помещений, и для эксплуатации под открытым небом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Равенна бежевый
Кресло Равенна бежевый
от 28 090
В корзине

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