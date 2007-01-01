Характеристики товара
Описание
Новинка 2020 года!
Плетеное кресло Raven с круглым ротангом - классика на все времена
- классическая модель для дома, дачи, кафе и ресторанов;
- подушки в комплекте;
- круглый высококачественный ротанг;
- искусственный ротанг позволяет использовать кресла на открытом воздухе
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина740 мм
- Высота860 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет