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Плетеное кресло Raven - фото 1Плетеное кресло Raven - фото 2

Плетеное кресло Raven

Артикул: CH-074-937
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Новинка 2020 года!

Плетеное кресло Raven с круглым ротангом - классика на все времена

- классическая модель для дома, дачи, кафе и ресторанов;

- подушки в комплекте;

- круглый высококачественный ротанг;

- искусственный ротанг позволяет использовать кресла на открытом воздухе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота860 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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