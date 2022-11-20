Товар в корзине. Перейти
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк - фото 1Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк - фото 2Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк - фото 3

Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Malta, велюр Grey
Стул Malta, велюр Grey
Следующий Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
Стул Malta, велюр Grey

Характеристики товара

Описание

Размеры: ширина - 65 см, глубина - 65 см, высота - 77 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - коньячный, подушка - бежевая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - ткань рогожка с мягким наполнителем.
Характеристики: Подушка на сиденье включена в стоимость кресла.
Кресло можно использовать без подушки (сиденье выполнено сплошным плетением ротанговой коры).
Допустимая нагрузка: 95 кг.

Кол-во упаковок: 2 шт.
Вес изделия: 4,5 кг.
Объём изделия: 0,36 м3.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Плетеное стул-кресло Пеланги К браунНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун

Стул Brandy, черешняНастоящее фото товара Стул Brandy, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
8

Стул Brandy, черешня

В наличии 142 шт.
Стул Brandy, синийНастоящее фото товара Стул Brandy, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
13

Стул Brandy, синий

В наличии 140 шт.
Стул Brandy, зеленыйНастоящее фото товара Стул Brandy, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
8

Стул Brandy, зеленый

В наличии 358 шт.
Стул Brandy, серыйНастоящее фото товара Стул Brandy, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
13

Стул Brandy, серый

В наличии 335 шт.
Стул Amely Розовый, золотоНастоящее фото товара Стул Amely Розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Amely Розовый, золото

Стул Brandy, бежевыйНастоящее фото товара Стул Brandy, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 250
Оптовая цена
9

Стул Brandy, бежевый

В наличии 346 шт.
Стул Dill, античный зеленыйНастоящее фото товара Стул Dill, античный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
14

Стул Dill, античный зеленый

В наличии 464 шт.
Стул Dill, античный светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Dill, античный светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 60010
12 790 ₽Оптовая цена
14

Стул Dill, античный светло-бежевый

В наличии 218 шт.
Кресло-цветок Maserrati, велюрНастоящее фото товара Кресло-цветок Maserrati, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кресло-цветок Maserrati, велюр

Другие товары из разделамебель для гостиной
Кресло-цветок ОксфордНастоящее фото товара Кресло-цветок Оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
6

Кресло-цветок Оксфорд

Кресло-цветок Bagama, рогожкаНастоящее фото товара Кресло-цветок Bagama, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
10

Кресло-цветок Bagama, рогожка

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Чехол 101

Настоящее фото товара Чехол 102, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
10

Чехол 102

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4076, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 4076

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4086, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
6

Подстолье чугунное 4086

Настоящее фото товара Покрывало 220-50, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
14

Покрывало 220-50

Настоящее фото товара Покрывало 220-51, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
8

Покрывало 220-51

Стойка администратора ДиалогНастоящее фото товара Стойка администратора Диалог, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
10

Стойка администратора Диалог