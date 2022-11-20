Характеристики товара
Описание
Размеры: ширина - 65 см, глубина - 65 см, высота - 77 см.
Цветовое исполнение: натуральный ротанг - коньячный, подушка - бежевая.
Материалы изделия: каркас - натуральный ротанг, подушка - ткань рогожка с мягким наполнителем.
Характеристики: Подушка на сиденье включена в стоимость кресла.
Кресло можно использовать без подушки (сиденье выполнено сплошным плетением ротанговой коры).
Допустимая нагрузка: 95 кг.
Кол-во упаковок: 2 шт.
Вес изделия: 4,5 кг.
Объём изделия: 0,36 м3.