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Стул Равенна плетеный из из искусственного ротанга (гиацинт), серый - фото 1Стул Равенна плетеный из из искусственного ротанга (гиацинт), серый - фото 2Стул Равенна плетеный из из искусственного ротанга (гиацинт), серый - фото 3

Стул Равенна плетеный из из искусственного ротанга (гиацинт), серый

Артикул: CH-076-455
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Равенна» с плетением вида «гиацинт» обладает крепким алюминиевым каркасом, который вручную обвит ротангом серого оттенка.Сиденье располагает комплектной подушкой из 100% полиэстера, пропитанного специальным влагоотталкивающим составом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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