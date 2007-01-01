Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга «Равенна» с плетением вида «гиацинт» обладает крепким алюминиевым каркасом, который вручную обвит ротангом серого оттенка.Сиденье располагает комплектной подушкой из 100% полиэстера, пропитанного специальным влагоотталкивающим составом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина680 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7,5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет