Характеристики товара
Описание
Высота: 770 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 650 мм
Особенности: с подушкой
Материал: натуральный ротанг
Высота: 770 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 650 мм
Особенности: с подушкой
Материал: натуральный ротанг
Стул Brandy, черешня
Стул Brandy, синий
Стул Brandy, зеленый
Стул Brandy, серый
Стул Amely Розовый, золото
Стул Brandy, бежевый
Стул Dill, античный зеленый
Стул Dill, античный светло-бежевый
Кресло-цветок Maserrati, велюр
Кресло-цветок Оксфорд
Чехол 83 Premium двусторонний
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Кромвель, фиолетовый
Подстолье чугунное 4070
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Стойка администратора Гламрок
Подсветка Lao 66