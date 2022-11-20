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Плетеное стул-кресло Пеланги К браун - фото 1Плетеное стул-кресло Пеланги К браун - фото 2Плетеное стул-кресло Пеланги К браун - фото 3

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун

15 оценок
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Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк

Характеристики товара

Описание

Высота: 770 мм

Ширина: 650 мм

Глубина: 650 мм

Особенности: с подушкой

Материал: натуральный ротанг


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