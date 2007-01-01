Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый
12 оценок
9 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый - фото 1

Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый

Артикул: CH-075-513
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет барный Реальмон-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Реальмон-21, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Табурет барный Реальмон-21

37
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный ANT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный ANT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59018
16 490 ₽Оптовая цена

Стул полубарный ANT, белый, 65 см

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет прозрачный барный Fox от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет прозрачный барный Fox, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Табурет прозрачный барный Fox

48
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49023
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка синий

51
В наличии 8 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW Барный Желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Барный Желтый

44
Фотография товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

43
Фотография товара Стул барный Гарда темно-серая ткань ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда темно-серая ткань ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стул барный Гарда темно-серая ткань ножки золото

35
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый

6
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул барный Flash Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Flash Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Стул барный Flash Экокожа Черный

9
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Серо-бежевый

8
В наличии 82 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя

36
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x600x1100

10
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Whisper, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Whisper

12
New
Фотография товара Тележка для стульев Толикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная

35
Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Онлайн показ
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 534 шт.
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Joy-S, белый

14
Фотография товара Стул барный Frank, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Frank, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул барный Frank, темно-серый

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Барный стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Джонс

8
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus барный, желтый

14
В наличии 15 шт.
Фотография товара Барный стул Барвик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Барвик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Барный стул Барвик, черный

7
Настоящее фото товара Стул Wind барный, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Wind барный, белый, черный

8
Настоящее фото товара Стул Wind барный с пюпитром, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Wind барный с пюпитром, серый, черный

8
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный

5
Распродажа
Фотография товара Стул барный Neutra, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Neutra, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 39024
10 990 ₽

Стул барный Neutra, букле, светло-серый

26
В наличии 3 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Стул Хейз полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Стул Хейз полубарный

14

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый
Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый
9 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, синяя

36
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x600x1100, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x600x1100

10
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Whisper, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Whisper

12
New
Фотография товара Тележка для стульев Толикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13

Акции для вас

Новость от 30.07.2025 10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul
10.000₽ скидки на мебель = 10.000₽ на услуги FoodSoul

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности