Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, черный
14 оценок
9 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, черный - фото 1

Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, черный

Артикул: CH-075-514
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Орион черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79055
12 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Орион черный

26
В наличии 140 шт.
Фотография товара Полубарный стул Албена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Полубарный стул Албена

69
В наличии 23 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр черный

88
В наличии 42 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа белый

127
В наличии 26 шт.
Фотография товара Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа

35
В наличии 13 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа черный

50
В наличии 10 шт.
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Гвалиор, черный кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, черный кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99051
5 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Гвалиор, черный кожа

26
В наличии 638 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото

49
Фотография товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Grey Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул барный Grace Grey Ткань Серый

6
В наличии 28 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 40, журавинка, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 40, журавинка, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 960

Чехол 40, журавинка, белый

31
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка для круглых столов, 770мм

10
В пути 1 шт.
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Чехол 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол 05

38
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
Хит
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, желтый

49
Настоящее фото товара Тележка для меню Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для меню Hotel

14

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Барный стул DUBAI темно-серый велюр, хром

40
Фотография товара Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром

30
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Drezegomad белый / темный мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Drezegomad белый / темный мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39015
2 790 ₽Оптовая цена

Барный стул Drezegomad белый / темный мусс

40
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus барный, синий

12
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем, серый, черный

9
Фотография товара Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул полубарный Mars, велюр Velutto 24, ножки бук, морилка черная

8
Фотография товара Стул барный Matra, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Matra, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Matra, белый

12
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), коричневый

9
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас черный

6
New
Фотография товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево

5
В наличии 57 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, черный
Стул Ревайнд барный с подлокотниками, серый, черный
9 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 40, журавинка, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 40, журавинка, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 960

Чехол 40, журавинка, белый

31
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка для круглых столов, 770мм

10
В пути 1 шт.
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.

Акции для вас

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?
Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)
Стол в подарок при покупке деревянных стульев (покупай стулья получай столовую группу)

Перейдите, чтобы узнать подробности