Стул полубарный Флекс велюр капучино
8 490 ₽12 990 ₽
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,210
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