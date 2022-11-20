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Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 1 Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 2 Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 3 Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 4 Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 5 Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 6 Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой - фото 7

Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой

Артикул: CH-050-860
43 оценки
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Характеристики товара

Описание

Обивка выполнена из прочного, износоустойчивого велюра.
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками.
Крестовина разборная металлическая, колеса из пластика.
Кресло оборудовано механизмом качания с возможностью регулировки усилия под вес, фиксацией в вертикальном положении и регулировку по высоте.

Ограничение по весу 120 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 75,2*54,7*23,3
Вес брутто : 16,000
Объем: 0,096

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья465/555 мм
  • Вес10.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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