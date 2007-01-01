Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Snug, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Snug, бежевый, белый
10 оценок
34 190
Кресло офисное Snug, бежевый, белый - фото 1Кресло офисное Snug, бежевый, белый - фото 2Кресло офисное Snug, бежевый, белый - фото 3Кресло офисное Snug, бежевый, белый - фото 4Кресло офисное Snug, бежевый, белый - фото 5

Кресло офисное Snug, бежевый, белый

Артикул: CH-082-038
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание


Размеры: 59/62/99-106/47-54 см, механизм TILT (подъем и регулировка), ткань / полипропилен. Цвет: белый / бежевый Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес14 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

