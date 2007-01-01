Характеристики товара
Описание
Размеры: 59/62/99-106/47-54 см, механизм TILT (подъем и регулировка), ткань / полипропилен. Цвет: белый / бежевый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина620 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес14 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет