Настоящее фото товара Стул Room, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Room, серый
14 оценок
29 390
Стул Room, серый - фото 1Стул Room, серый - фото 2Стул Room, серый - фото 3Стул Room, серый - фото 4Стул Room, серый - фото 5

Стул Room, серый

Артикул: CH-080-038
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Room — современная модель с лаконичным дизайном, сочетающая стиль и функциональность. Оно создано для тех, кто ценит комфорт и продуманную эргономику. Сиденье обито износостойкой тканью, спинка выполнена из сетки, обеспечивающей вентиляцию и удобство в течение рабочего дня. Подголовник регулируется по высоте и углу наклона, что помогает снизить нагрузку на шею. Подлокотники с 4D-настройкой позволяют отрегулировать их положение по нескольким параметрам. Нейлоновая крестовина обеспечивает устойчивость и служит надежной основой всей конструкции. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 ° Механизм качания мультиблок позволяет изменять угол наклона спинки и фиксировать его в разных положениях, а сиденье-слайдер обеспечивает комфортную глубину посадки. Кресло идеально подходит для оснащения рабочих мест с повышенными требованиями к комфорту. Сертификаты ANSI/BIFMA Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья520/610 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

