Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Room — современная модель с лаконичным дизайном, сочетающая стиль и функциональность. Оно создано для тех, кто ценит комфорт и продуманную эргономику. Сиденье обито износостойкой тканью, спинка выполнена из сетки, обеспечивающей вентиляцию и удобство в течение рабочего дня. Подголовник регулируется по высоте и углу наклона, что помогает снизить нагрузку на шею. Подлокотники с 4D-настройкой позволяют отрегулировать их положение по нескольким параметрам. Нейлоновая крестовина обеспечивает устойчивость и служит надежной основой всей конструкции. Функция отрицательного угла сиденья и спинки 9 ° Механизм качания мультиблок позволяет изменять угол наклона спинки и фиксировать его в разных положениях, а сиденье-слайдер обеспечивает комфортную глубину посадки. Кресло идеально подходит для оснащения рабочих мест с повышенными требованиями к комфорту. Сертификаты ANSI/BIFMA Максимальная нагрузка — 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота1200/1300 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья520/610 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет