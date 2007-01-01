Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Самба, серый, каркас алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, серый, каркас алюминий
9 оценок
5 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, серый, каркас алюминий - фото 1Стул Самба, серый, каркас алюминий - фото 2Стул Самба, серый, каркас алюминий - фото 3Стул Самба, серый, каркас алюминий - фото 4Стул Самба, серый, каркас алюминий - фото 5

Стул Самба, серый, каркас алюминий

Артикул: CH-073-649
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный
Фотография товара Стул Самба, искусственная кожа черная, каркас черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба-2, экокожа Спейс Дарк Браун, каркас хром
Фотография товара Стул Самба-2, экокожа Спейс Дарк Браун, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисный стул для посетителей Самба – классический офисный стул повышенной комфортности.
Стул Самба можно назвать элегантным конференц-креслом.
Это уникальная модель, в которой применен трехмерный изгиб задних ножек, что дает возможность легко штабелировать стулья и экономить пространство.
Стул Самба прекрасно впишется в офисный интерьер, в зал для конференций, в интерьер предприятий сферы обслуживания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Leo CF Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 050
Оптовая цена

Leo CF Экокожа Серый

141
В наличии 117 шт.
Фотография товара Стул Биг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг серый

41
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), синий

6
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), синий

6
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), черный

13
Настоящее фото товара Стул Eames, поворотное основание, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Eames, поворотное основание, черный

13
Фотография товара Стул Амбел, хром, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, светло-серый, велюр

13
Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, розовый, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, розовый, кожа

7
Фотография товара Стул Туфа увеличенный, хром, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа увеличенный, хром, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стул Туфа увеличенный, хром, мятный

14

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик оранжевый

47
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный

37
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Каркас для стула Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Каркас для стула Уэллс

42
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Распродажа
Фотография товара Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 89091
184 390 ₽

Стол Классик, столешница ЛДСП дуб бардолино натуральный, каркас черный муар

13
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела офисные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба M, рогожка МАКРО 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба M, рогожка МАКРО 282, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59035
5 490 ₽

Стул Самба M, рогожка МАКРО 282, каркас серебро

51
Фотография товара Пластиковый стул ДЖОЙ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул ДЖОЙ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Пластиковый стул ДЖОЙ, белый

9
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), синий

5
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), красный

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой

14
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), темно-серый

9
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49030
20 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), черный

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽

Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39052
6 990 ₽

Стул Самба, кожзам Фиджи Блю, каркас серебро, подлокотники бук, под лак

7
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Арил, пятилучие, белый, черный, экокожа

10

Товар в корзине

Стул Самба, серый, каркас алюминий
Стул Самба, серый, каркас алюминий
5 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик оранжевый

47
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный

37
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Каркас для стула Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Каркас для стула Уэллс

42

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности