Характеристики товара
Описание
Офисный стул для посетителей Самба – классический офисный стул повышенной комфортности.
Стул Самба можно назвать элегантным конференц-креслом.
Это уникальная модель, в которой применен трехмерный изгиб задних ножек, что дает возможность легко штабелировать стулья и экономить пространство.
Стул Самба прекрасно впишется в офисный интерьер, в зал для конференций, в интерьер предприятий сферы обслуживания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина550 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7.8 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет