МИНПРОМТОРГ
от7 990₽11
8 890 ₽
Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные
от6 490₽
Оптовая цена
Офисное кресло Таварес, синий велюр
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 590₽42
11 290 ₽
Стул Роквелл подушка велюр Тедди 024, каркас дерево
8 890₽
Оптовая цена
Стул Элис Бар кросс конус полубарный, зеленый
В наличии 19 шт.
6 890₽
Стул мягкий, антрацит, экокожа, каркас металл, белый
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа белая
11 690₽
Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр кирпичный
14 990₽
Стул Ральф, букле, бежевый
В наличии 2 шт.В пути 96 шт.
9 390₽
Стул Лион, массив бука, ренессанс
16 290₽
Стул Тилль, велюр, кремовый
В наличии 45 шт.