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Настоящее фото товара Стул Саранда графитовый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Саранда графитовый / черный глянец
43 оценки
6 7903
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Саранда графитовый / черный глянец - фото 1Стул Саранда графитовый / черный глянец - фото 2Стул Саранда графитовый / черный глянец - фото 3Стул Саранда графитовый / черный глянец - фото 4Стул Саранда графитовый / черный глянец - фото 5Стул Саранда графитовый / черный глянец - фото 6
Распродажа

Стул Саранда графитовый / черный глянец

Артикул: CH-035-346
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 45; Глубина - 60; Высота - 81; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5.28 кг
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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