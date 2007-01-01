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Настоящее фото товара Кресло Руби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Руби бежевый
26 оценок
13 49033
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Руби бежевый

Артикул: CH-052-646
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья580 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Руби ткань бежевый, ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Габариты упаковки для логистики1170
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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