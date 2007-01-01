Характеристики товара
Описание
Кресло Руби ткань бежевый, ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья580 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Габариты упаковки для логистики1170
- Изделия стопируютсяНет