Характеристики товара
Описание
Природное вдохновение
Травяной цвет кресла Essio освежает интерьер, внося в него нотки природной гармонии. Этот насыщенный зелёный оттенок отлично впишется в эко-стилистику или станет живым акцентом в более нейтральной обстановке.
Удобство и визуальная лёгкость
Комфортная посадка, мягкие формы и вертикальная стёжка создают приятное сочетание уюта и визуальной структуры. Габариты кресла обеспечивают комфорт даже при длительном сидении.
Натуральные материалы
Массив гевеи, использованный в ножках, не только прочен, но и экологичен. Светлая древесина подчёркивает натуральный характер модели. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь устойчивым и долговечным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина790 мм
- Глубина720 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсветло-зеленый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет