Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Доставка по России и СНГ

Напишем или перезвоним в рабочее время.

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

При покупке от 10 шт

Разрешение от 300×300 до 2160×3840 пикселей

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

В наличии 39 шт. В пути 90 шт.

В наличии 16 шт. В пути 32 шт.

Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех

С этим товаром покупают

В наличии 62 шт. В пути 80 шт.

Больше не показывать это окно

Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Принять