Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина390 мм
- Высота690/900 мм
- Ширина сиденья320 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Вес5.8 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Вес упаковки6.30 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет