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Настоящее фото товара Стул барный Form Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Form Экокожа Красный
11 оценок
4 730
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Form Экокожа Красный

Артикул: CH-052-437
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота690/900 мм
  • Ширина сиденья320 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота690/900 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Вес5.8 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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