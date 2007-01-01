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Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый
9 оценок
5 540
Товар в корзине. Перейти
Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый - фото 1Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый - фото 2Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый - фото 3Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый - фото 4Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый - фото 5Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый - фото 6

Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый

Артикул: CH-053-360
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840/955 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840/955 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес8 кг
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветсиреневый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки210 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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