Характеристики товара
Описание
Стул Sevyn — стиль и комфорт для вашего пространства.
Дизайн и элегантность. Стул Sevyn подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Обивка из мягкого износостойкого букле цвета охра создает уютную атмосферу и идеально сочетается с черными металлическими ножками, придавая модели утонченную элегантность. Закругленная спинка и широкое сиденье обеспечивают высокий уровень комфорта, подходящий для длительного использования.
Прочность и функциональность. Максимальная нагрузка до 120 кг и устойчивые металлические ножки гарантируют долговечность и надежность. На ножках установлены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение полов, обеспечивая дополнительную защиту для вашего напольного покрытия.
Область применения. Универсальный и лаконичный дизайн позволяет легко интегрировать его в любой интерьер, от кухни и дома до кафе или конференц-залов. Благодаря прочным материалам стул станет не только удобным, но и долговечным элементом вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина405 мм
- Глубина505 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.90 кг
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет