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Настоящее фото товара Стул Шейа с подушкой пластик молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шейа с подушкой пластик молочный
26 оценок
5 89035
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Шейа с подушкой пластик молочный - фото 1Стул Шейа с подушкой пластик молочный - фото 2Стул Шейа с подушкой пластик молочный - фото 3
Распродажа

Стул Шейа с подушкой пластик молочный

Артикул: CH-073-576
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.74 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки13.48 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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