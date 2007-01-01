Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Zubo — стиль и комфорт в скандинавском исполнении. Стул отличается лаконичным современным дизайном с элементами скандинавского стиля. Бежевая обивка гармонично сочетается с ножками из натуральной дубовой древесины, создавая уютный и в то же время элегантный образ. Обивка выполнена из ткани букле — она приятна на ощупь, устойчива к истиранию и сохраняет свою привлекательность даже при активной эксплуатации. Ткань обладает лёгким рельефом, который придаёт мебели выразительность и делает её особенно уютной. Сиденье с наполнителем из поролона обеспечивает мягкость и комфорт при посадке. Широкая полукруглая спинка и просторное сиденье позволяют удобно разместиться и наслаждаться отдыхом. Конструкция выдерживает нагрузку до 125 кг, что делает стул надежным для повседневного использования. Легко впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также станет отличным выбором для общественных пространств — кафе, ресторанов или лаунж-зон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина550 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветбежевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки640 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет