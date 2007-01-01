Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый
9 оценок
18 990
Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 1Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 2Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 3Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 4Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 5Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 6Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый - фото 7
NEW

Стул обеденный Zubo с деревянными ножками, бежевый

Артикул: CH-081-542
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Zubo — стиль и комфорт в скандинавском исполнении. Стул отличается лаконичным современным дизайном с элементами скандинавского стиля. Бежевая обивка гармонично сочетается с ножками из натуральной дубовой древесины, создавая уютный и в то же время элегантный образ. Обивка выполнена из ткани букле — она приятна на ощупь, устойчива к истиранию и сохраняет свою привлекательность даже при активной эксплуатации. Ткань обладает лёгким рельефом, который придаёт мебели выразительность и делает её особенно уютной. Сиденье с наполнителем из поролона обеспечивает мягкость и комфорт при посадке. Широкая полукруглая спинка и просторное сиденье позволяют удобно разместиться и наслаждаться отдыхом. Конструкция выдерживает нагрузку до 125 кг, что делает стул надежным для повседневного использования. Легко впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также станет отличным выбором для общественных пространств — кафе, ресторанов или лаунж-зон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
