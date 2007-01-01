Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Vessel, белый
Стул Vessel, белый
8 оценок
1 990
Стул Vessel, белый - фото 1Стул Vessel, белый - фото 2Стул Vessel, белый - фото 3Стул Vessel, белый - фото 4Стул Vessel, белый - фото 5Стул Vessel, белый - фото 6Стул Vessel, белый - фото 7
Стул Vessel, белый

Артикул: CH-083-003
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Cтильный и практичный стул идеальный выбор для современных интерьеров. Его минималистичный дизайн гармонирует с разными стилями оформления. Удобная форма сиденья и эргономичная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ - это значительно облегчает хранение и использование.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

