Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный
11 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 1Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 2Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 3Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 4Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 5Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 6Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный - фото 7
NEW

Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный

Артикул: CH-081-557
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Ханнингем моментально привлекает внимание своим современным дизайном и продуманной эргономикой. Мягкая обивка из велюра выглядит особенно уютно и дорого, а изогнутая спинка с вертикальной декоративной простёжкой придаёт модели изящества и визуальной лёгкости. Такой элемент оформления напоминает веер и делает спинку визуально более объёмной и выразительной. Высота сиденья 68 см идеально подходит для кухонных островков, барных стоек и высоких столов. Наполнитель из ППУ обеспечивает мягкость и упругую поддержку, а встроенная металлическая подставка для ног повышает комфорт при длительном сидении. Массивные чёрные металлические ножки делают стул устойчивым и визуально лёгким. В основании каждой ножки предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность и бесшумность при перемещении. Ханнингем прекрасно впишется как в домашние кухни и гостиные, так и в интерьеры ресторанов, баров и кафе, добавляя нотку утончённого уюта в любую обстановку. Эта модель — идеальный баланс между стилем, комфортом и практичностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаДСП
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки15.60 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Габариты упаковки для логистики1050
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ оранжевый

69
В наличии 282 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло LIBRA SOFT белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LIBRA SOFT белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло LIBRA SOFT белое

26
В наличии 87 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt серый велюр

26
В наличии 116 шт.
Фотография товара Стул Bruno зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Bruno зелёный

64
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Pixar, светло-зеленый

69
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый

14
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Fog с подушкой белый, деревянные ножки

26
В наличии 100 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Florida, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, светло-бежевый

5

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Диван Рондо

32
New
Фотография товара Стул барный Хай-Тек бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул барный Хай-Тек бежевый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Кровать SleepBox Velvet Blue

43
Фотография товара Диван Макадо угловой орех, grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой орех, grey, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой орех, grey

94
Фотография товара Полукресло Relax бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Relax бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Relax бежевый, хром

12
Настоящее фото товара Диван Marlo двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 390
Оптовая цена

Диван Marlo двухместный

47
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), синий

8
Фотография товара Диван Clash двухместный, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash двухместный, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от88 590
Оптовая цена

Диван Clash двухместный, серая рогожка

8
New
Фотография товара Стул Амелия велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амелия велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 700

Стул Амелия велюр бежевый

11
В наличии 21 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Настоящее фото товара Стул Элайджа, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, голубой

6
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/зелёный

8
Фотография товара Стул Франк ПМ натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ натур/красный

5
Фотография товара Стул Ball green, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball green, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул Ball green, gold

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49019
10 390 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13
Фотография товара Стул Dezh Д от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh Д, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стул Dezh Д

5
Фотография товара Стул Premium, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Premium, графит, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Premium, графит

13
Фотография товара Стул Cleo сине-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cleo сине-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Cleo сине-серый

8
В наличии 1 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Florida, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, красный

12

Товар в корзине

Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный
Стул полубарный Ханнингем велюр, жемчужный
12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Диван Рондо

32
New
Фотография товара Стул барный Хай-Тек бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул барный Хай-Тек бежевый

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Премьер, черный, трехместный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, трехместный

48
Фотография товара Кровать SleepBox Velvet Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать SleepBox Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Кровать SleepBox Velvet Blue

43

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности