Настоящее фото товара Стул складной Nairobi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Nairobi, бежевый
9 оценок
8 390
Стул складной Nairobi, бежевый - фото 1Стул складной Nairobi, бежевый - фото 2Стул складной Nairobi, бежевый - фото 3Стул складной Nairobi, бежевый - фото 4Стул складной Nairobi, бежевый - фото 5Стул складной Nairobi, бежевый - фото 6Стул складной Nairobi, бежевый - фото 7Стул складной Nairobi, бежевый - фото 8Стул складной Nairobi, бежевый - фото 9Стул складной Nairobi, бежевый - фото 10
Стул складной Nairobi, бежевый

Артикул: CH-083-323
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул складной Nairobi из тика привлекает внимание красивым внешним видом и лаконичной конструкцией. Функциональная модель не имеет подлокотников, поэтому впишется даже в небольшую локацию. В отличие от стационарных вариантов складные стулья при необходимости легко складываются, переносятся, убираются. Что позволят не загромождать площадь и быстро трансформировать пространство.
Тик не подвержен гниению, не боится вредителей, прочный и экологически чистый. Поэтому тиковую мебель без опасений можно использовать и в закрытом помещении, и на улице. Практичный стул украсит кухню, столовую, лаундж-зону, балкон, веранду. Комфортные долговечные стулья можно использовать как в комплекте со столами из коллекции Nairobi, так и отдельно. Разместите его в детской, прихожей, рабочей зоне, дополнив мягкой подушкой, — и получите уютный уголок с чарующим «дыханием» Индонезии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалдерево, массив
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

