Характеристики товара
Описание
Стул складной Nairobi из тика привлекает внимание красивым внешним видом и лаконичной конструкцией. Функциональная модель не имеет подлокотников, поэтому впишется даже в небольшую локацию. В отличие от стационарных вариантов складные стулья при необходимости легко складываются, переносятся, убираются. Что позволят не загромождать площадь и быстро трансформировать пространство.
Тик не подвержен гниению, не боится вредителей, прочный и экологически чистый. Поэтому тиковую мебель без опасений можно использовать и в закрытом помещении, и на улице. Практичный стул украсит кухню, столовую, лаундж-зону, балкон, веранду. Комфортные долговечные стулья можно использовать как в комплекте со столами из коллекции Nairobi, так и отдельно. Разместите его в детской, прихожей, рабочей зоне, дополнив мягкой подушкой, — и получите уютный уголок с чарующим «дыханием» Индонезии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина620 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалдерево, массив
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет