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Стул барный Knobb, черный

Артикул: CH-050-079
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильная и минималистичная модель барного стула-табурета прекрасно дополнит интерьер домашней кухни, бара или кафе.
Сиденье выполнено из МДФ в черном цвете, не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Прочный каркас изготовлен из металла с центральной перегородкой из массива дерева и выдерживает нагрузку до 150 кг.
Отсутствие подлокотников в данной модели позволяет полностью задвинуть стул под столешницу, что экономит пространства небольших помещений.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 42*45*75
Вес брутто: 13,050
Объем: 0,142

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота750 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки13.05 кг

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