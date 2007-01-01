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Настоящее фото товара Стул барный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Knobb, черный
26 оценок
8 09056
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул барный Knobb, черный

Артикул: CH-050-079
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота750 мм
  • Вес5.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Knobb черный каркас из металла и массива дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота750 мм
  • Вес5.6 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Цветбежевый, черный
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки13.05 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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