Характеристики товара
Описание
Стул барный Knobb черный каркас из металла и массива дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина410 мм
- Высота750 мм
- Вес5.6 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Цветбежевый, черный
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки13.05 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики450
- Изделия стопируютсяНет