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Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар скуар полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фаетон Бар скуар полубарный
10 оценок
10 190
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Стул Фаетон Бар скуар полубарный - фото 1

Стул Фаетон Бар скуар полубарный

Артикул: CH-072-154
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Фаетон Бар скуар от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья650 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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