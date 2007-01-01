Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар конус, зеленый
7 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар конус, зеленый - фото 1

Стул Терра Бар конус, зеленый

Артикул: CH-072-291
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветзеленый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Родео Кросс скуар, светло-серый
Фотография товара Стул Родео Кросс скуар, светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра Бар конус полубарный, зеленый
Фотография товара Стул Терра Бар конус полубарный, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19035
14 090 ₽

Стул Бали

40
Фотография товара Стул Эджелл зеленый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эджелл зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Эджелл зеленый, черный

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bruno зелёный шенилл с экокожей с поворотным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno зелёный шенилл с экокожей с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19021
16 490 ₽Оптовая цена

Стул Bruno зелёный шенилл с экокожей с поворотным механизмом

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Glow графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glow графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Glow графит, черный

6
Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Мобиус Бар конус, серый

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук

13
Распродажа
Фотография товара Стул Лоуран с подушкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоуран с подушкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 7903
8 990 ₽

Стул Лоуран с подушкой, черный

10
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Сиена, массив бука, андрис

12
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 07, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 07, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, велюр Велютто 07, ножки бук морилка старинный орех

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-B Grey

5
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 4904
62 390 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый

26
В наличии 42 шт.В пути 37 шт.
Фотография товара Кресло Твинго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Твинго

46
Фотография товара Кресло Rocky, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rocky, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена

Кресло Rocky, терракотовый

9
Фотография товара Кресло Rocky, принт "Гусиная лапка", ткань жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rocky, принт "Гусиная лапка", ткань жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена

Кресло Rocky, принт "Гусиная лапка", ткань жаккард

15
Фотография товара Кресло Embrace D40H от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace D40H, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена

Кресло Embrace D40H

6
Фотография товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Кресло ВЕРСАЛЬ 17

48
Фотография товара Кресло College H-966F-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Кресло College H-966F-2/Black

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый

12
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Beige

15
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, экокожа Крем Люкс (светло-бежевый), светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа Крем Люкс (светло-бежевый), светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 0908
6 590 ₽

Стул Руби, экокожа Крем Люкс (светло-бежевый), светлый орех

62
Распродажа
Фотография товара Стул Frida, тёмно-серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frida, тёмно-серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 9906
10 520 ₽Оптовая цена

Стул Frida, тёмно-серый велюр

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Скуар, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Фаетон Скуар, синий

6
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар, желтый

11
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый

9
Фотография товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый

15
Фотография товара Стул Лаирн бордовый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лаирн бордовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Стул Лаирн бордовый меланж

10
Распродажа
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 5903
13 990 ₽

Стул Вивьен, экокожа, светло-бежевый

8
В наличии 12 шт.
Новинка
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый

9

Товар в корзине

Стул Терра Бар конус, зеленый
Стул Терра Бар конус, зеленый
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-B Grey

5
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 4904
62 390 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый

26
В наличии 42 шт.В пути 37 шт.
Фотография товара Кресло Твинго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Твинго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Кресло Твинго

46
Фотография товара Кресло Rocky, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rocky, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена

Кресло Rocky, терракотовый

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности