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Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый - фото 1Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый - фото 2Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый - фото 3

Стул мягкий, темно-серый, велюр, каркас металл белый

Артикул: CH-072-719
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный в мягкой обивке велюр. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Каркас выполнен из металла крашеный в белый цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота880 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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