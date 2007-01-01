Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Бар конус, серый
8 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Мобиус Бар конус, серый - фото 1

Стул Мобиус Бар конус, серый

Артикул: CH-072-108
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул мягкий Prism Edge, велюр, металл, серый, белый
Фотография товара Стул мягкий Prism Edge, велюр, металл, серый, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Мобиус Бар конус полубарный, серый
Фотография товара Стул Мобиус Бар конус полубарный, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1010 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Praga, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Praga, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от14 1906
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Praga, латте

85
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Leo латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59021
8 240 ₽Оптовая цена

Стул Leo латте

92
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1904
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр пыльно-розовый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Матисс, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Матисс, какао

15
Распродажа
Фотография товара Стул Лада, темно-бежевый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лада, темно-бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽

Стул Лада, темно-бежевый, велюр

6
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
4 8903
4 990 ₽

Стул обеденный Патрус, терракот, рогожка

9
В наличии 463 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, фисташковый

8
В наличии 33 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Нобль, массив березы, атина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нобль, массив березы, атина, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул Нобль, массив березы, атина

8
Фотография товара Стул Малли, бежевый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, бежевый, белые ножки

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
Фотография товара Кресло Shell FS43A от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell FS43A, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Shell FS43A

12
Фотография товара Кресло Ева, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, черное

47
Фотография товара Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная

9
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Форест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, серый

35
Фотография товара Кресло Форест, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, оранжевое

38
Новинка
Фотография товара Кресло Прест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Прест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Кресло Прест, коричневый

12
В наличии 53 шт.
Фотография товара Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
58 290
Оптовая цена

Касабланка кресло плетеное из роупа, бежевый

10
Фотография товара Кресло Коат, бежевый, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, бежевый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, бежевый, темно-коричневый

11
Фотография товара Кресло отдыха Шарлиз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Шарлиз, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло отдыха Шарлиз

7

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Терракотовый

9
Фотография товара Стул барный Grace Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Grace Экокожа Черный

7
Фотография товара Стул барный Glory Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Glory Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 580
Оптовая цена

Стул барный Glory Экокожа Черный

11
Настоящее фото товара Стул Elis Square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Elis Square, желтый

10
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Фаетон Кросс конус

10
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Скуар, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Родео Скуар

10
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, молочный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, молочный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул Логан СН, велюр, молочный, белый

8
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Андре от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Андре, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Стул Андре

14
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Мускус, хром, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, хром, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Мускус, хром, черный, велюр

11

Товар в корзине

Стул Мобиус Бар конус, серый
Стул Мобиус Бар конус, серый
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное AL766, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL766, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL766, ткань

5
Фотография товара Кресло Shell FS43A от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell FS43A, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Shell FS43A

12
Фотография товара Кресло Ева, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, черное

47
Фотография товара Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Кресло руководителя Clark Simple, экокожа черная

9
В наличии 37 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности